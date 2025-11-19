Олейникова разгромно победила на пути в четвертьфинал турнира в Чили
Украинка выиграла у соперницы, отдав ей только два гейма
Александра Олейникова (WTA, 109) во втором круге турнира серии Challenger в чилийской Колине обыграла Саду Нахиману (WTA, 238) 6:0, 6:2.
За менее чем час на корте украинка 1 раз подала навылет, реализовала 6 брейк-поинтов из семи и 1 раз ошиблась при подаче. Бурундийка сделала 1 брейк и 3 «двойные». Это была вторая встреча теннисисток – Александра пока не проигрывала.
Следующей соперницей Олейниковой станет победительница противостояния Панна Удварди – Полона Херцог.
