Александра Олийникова прокомментировала триумф на турнире серии Challenger в Аргентине. Украинку цитирует btu.org.ua:

Этот титул особенный для меня. Неделя принесла мне много эмоций, а публика сделала его просто незабываемым – у нас была невероятная связь с болельщиками.

Папа очень счастлив, и для меня это важно – демонстрировать такие результаты, чтобы он гордился мной. Титул есть титул, это всегда значимо. Это то, что остается с тобой на всю жизнь – ты чемпионка этого турнира, и это будет частью твоей истории. Это важно.

Моя стратегия заключалась в том, чтобы ломать ритм игры. Против Майар играть неудобно, потому что ты не тренируешься против таких соперниц. Большинство игроков дают тебе ритм, а она все время его меняет – высокий удар, свеча, укороченные, слайсы, отличные комбинации, вращения, использование пространства корта.

Во втором сете я стала играть спокойнее, потому что сначала была очень взволнована матчем против нее. Ее стиль игры – это то, к чему я стремилась в течение многих лет. Проиграв первый сет, я собралась, сфокусировалась и стала играть лучше. Мы не играем одинаково, но у нас похожие типы игры. Главное было действовать стабильно и уверенно.