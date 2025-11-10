Світолина сохранила позиции в рейтинге WTA, Олийникова обновила личный рекорд
Костюк и Ястремская – в топ-30
около 1 часа назад
Женская теннисная ассоциация (WTA) на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг организации.
В десятке лучших теннисисток мира произошло одно изменение – чемпионка Итогового турнира WTA Елена Рыбакина обошла американку Джессику Пегулу.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина осталась на 14-й позиции, а Александра Олейникова поднялась на 109-е место, обновив рекорд карьеры.
Рейтинг WTA по состоянию на 10 ноября:
1. Арина Соболенко – 10870 очков
2. Ига Свёнтек (Польша) – 8395
3. Кори Гауфф (США) – 6763
4. Аманда Анисимова (США) – 6287
5(6). Елена Рыбакина (Казахстан) – 5850
6(5). Джессика Пегула (США) – 5583
7. Мэдисон Киз (США) – 4335
8. Жасмин Паолини (Италия) – 4325
9. Мирра Андреева – 4319
10. Екатерина Александрова – 3375
...
14. Элина Свитолина (Украина) – 2595
26. Марта Костюк (Украина) – 1659
27. Даяна Ястремская (Украина) – 1604
109 (132). Александра Олейникова (Украина) – 694
116 (115). Юлия Стародубцева (Украина) – 671
157 (159). Ангелина Калинина (Украина) – 462
158 (150). Дарья Снигур (Украина) – 461
273 (272). Анастасия Соболева (Украина) – 258
312 (316). Вероника Подрез (Украина) – 207
360 (364). Катерина Завацкая (Украина) – 171
Напомним, Олейникова стала чемпионкой турнира WTA 125 в Аргентине.