Американский финал в Ухане: Гауфф и Пегула встретятся в решающем матче
Заключительный матч состоится 12 октября
около 2 часов назад
Фото: Getty Images
В китайском Ухане определились финалистки престижного хардового турнира категории WTA 1000.
За титул будут бороться две представительницы США — Кори Гауфф и Джессика Пегула.
В полуфинале Гауфф уверенно обыграла итальянку Жасмин Паолини — 6:4, 6:3. Пегула же в напряженном трехсетовом поединке вырвала победу у белоруски Ариной Сабаленко — 2:6, 6:4, 7:6 (7:2).
Турнир WTA 1000 в Ухане проходит с 6 по 12 октября.
