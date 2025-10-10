Олег Шумейко

Катарина Завацкая (WTA, 420) во втором круге турнира серии ITF35 в Китае уступила Харуко Кадзи (WTA, 264) 6:7 (2), 1:6.

За 2 часа на корте украинка дважды подала навылет, реализовала 3 брейк-пойнта из пяти и трижды ошиблась при подаче. Японка сделала 6 брейков и одну «двойную». Это была первая очная встреча теннисисток.

Напомним, что Александра Олейникова не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Испании.