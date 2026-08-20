Определилась соперница Костюк в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Цинциннати
Украинка выйдет на корт против американки Кори Гауфф
Украинская теннисистка Марта Костюк (11 WTA) узнала имя соперницы в 1/4 финала турнира категории WTA 1000 на харде в Цинциннати (США).
За выход в полуфинал вторая ракетка Украины будет соревноваться против четвертого номера мирового рейтинга Кори Гауфф. В поединке 1/8 финала американка уверенно победила чешку Марию Боузкову (27 WTA) в двух сетах за 1 час 35 минут.
WTA 1000 Цинциннати. 1/8 финала
Кори Гауфф (США) — Мария Боузкова (Чехия) — 6:3, 6:2
Матч Костюк — Гауфф состоится 21 августа.
Видеообзор матча Костюк — Андреева в 1/8 финала турнира в Цинциннати.