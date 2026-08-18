US Open-2026: кто сыграет в основной сетке благодаря wild card
Соревнования будут проходить с 30 августа по 13 сентября
Организаторы Открытого чемпионата США по теннису (US Open-2026) обнародовали список игроков, получивших wild card для участия в основной сетке.
В мужском одиночном разряде специальные приглашения получили Гаэль Монфис (Франция), Алексей Попырин (Австралия), а также американцы Мартин Дамм, Майкл Чжен, Джей-Джей Вульф, Себастьян Горзни и Джек Кеннеди.
В женском турнире wild card получили Винус Уильямс, Слоан Стивенс, Кэрол Янг Су Ли, Риз Брантмаєр, Теа Фродін (все — США), Леолия Жанжан (Франция) и Тайла Престон (Австралия).
Основные соревнования US Open-2026 продлятся с 30 августа по 13 сентября.
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