Свитолина снялась с турнира в Цинциннати: известна причина
У украинки проблемы с восстановлением после предыдущей игры
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (9 WTA) отказалась от участия в матче 1/16 финала против китаянки Сию Ван (108 WTA) на турнире в Цинциннати. Сопернице украинской теннисистки присуждена техническая победа.
В предыдущем раунде Свитолина победила чешку Терезу Валентову (64 WTA), отыграв семь матчболов в трехсетовом поединке, который длился 2 часа 20 минут. Во время этой встречи украинская теннисистка брала медицинский тайм-аут.
Я не восстановилась так, как надеялась, чтобы подготовиться к следующему раунду.
Свитолина и Монфис сыграют в миксте на US Open-2026.