Владимир Кириченко

В четверг, 7 августа, определились имена финалисток турнира категории WTA 1000 в Монреале (Канада).

В матче за титул сыграют японка Наоми Осака (WTA, 49) и 18-летняя канадка Виктория Мбоко (WTA, 85).

Теннис. Турнир WTA-1000 в Монреале (Канада). Финал:

Наоми Осака (Япония) – Виктория Мбоко (Канада)

Свои выступления на турнире завершили 19-я ракетка мира датчанка Клара Таусон и казахстанка Елена Рыбакина (WTA, 12). Таусон в двух сетах проиграла Осаке – 2:6, 6:7, а Рыбакина не смогла одолеть Мбоко – 6:1, 5:7, 6:7.

Турнир в Монреале с призовым фондом $5 152 599 проходит с 27 июля по 7 августа.

