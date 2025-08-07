Владимир Кириченко

Японская теннисистка Наоми Осака (№49 WTA) победила представительницу Дании Клару Таусон (№19 WTA) в полуфинале турнира WTA 1000 в Монреале (6:2, 7:6).

Для японской теннисистки это будет 13-й финал на уровне WTA, в целом она будет бороться за свой 8-й титул в карьере.

На турнире уровня WTA 1000 она впервые сыграет в финале с 2022 года. В целом на счету Осаки 3 победы на турнирах WTA 1000.

В финале Наоми будет соревноваться против 18-летней Виктории Мбоко, которая впервые в карьере дошла до решающего матча за титул на уровне WTA.

