Оже-Альяссім разгромил россиянина Рублёва и вышел в четвертьфинал US Open-2025
Феликс одержал победу в трех сетах
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Феликс Оже-Альяссим (ATP, 27) в четвертом круге US Open-2025 обыграл Андрея Рублёва (ATP, 15) 7:5, 6:3, 6:4.
За 2 с четвертью часа на корте канадец 13 раз подал навылет, реализовал 4 брейк-пойнта из семи и 4 раза ошибся при подаче. соперник сделал 6 эйсов, 1 брейк и 4 «двойные». Это была десятая встреча теннисистов – Феликс победил во второй раз.
Соперником Оже-Альяссима в четвертьфинале американского Шлема станет Алекс де Минор.
Напомним, что Марта Костюк сыграет в 1/8 финала US Open.
