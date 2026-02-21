Джессика Пегула поделилась ожиданиями от финала турнира серии WTA1000 в Дубае с Элиной Свитолиной. Американку цитирует btu.org.ua:

Она явно хорошо играет здесь, раз уже выигрывала этот турнир несколько раз. Она показывает отличный теннис и снова вернулась в Топ-10 – это впечатляет.

Мы немного похожи по стилю игры и у нас нет явных слабых сторон. Элина может играть агрессивно, может защищаться, отлично двигается, хорошо подает, невероятно борется. В ее игре нет пробелов и поэтому наши матчи в прошлом всегда были непростыми. Это будет сложный поединок. У нее будет шанс выиграть еще один титул категории WTA 1000, и думаю, мы обе очень этого хотим. Так что будет серьезная борьба.