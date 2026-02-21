Олег Шумейко

Первая ракетка Украины Элина Свитолина высказалась о победе в полуфинале турнира серии WTA1000 в Дубае над Коко Гофф. Украинку цитирует btu.org.ua:

Честно говоря, после такой битвы я просто без слов. Я действительно пыталась выложиться полностью, играла так, будто завтра не наступит – просто старалась отдать все силы. Огромное спасибо за вашу поддержку!

Во втором сете у вас было несколько матчболов. Что происходило у вас в голове в тот момент? Потому что вы продолжали рисковать, не были осторожны.

Да, Коко – настоящий боец. Я ожидала, что она сможет вернуться в матч – она выиграла столько больших битв, столько крупных турниров. Поэтому мне нужно было продолжать бороться, продолжать давить. Я просто старалась выиграть этот матч. И я очень довольна тем, как боролась, и, конечно, очень рада сегодняшней победе.

Уровень тенниса сегодня был очень высоким и вы были практически на равных.

Да, в первом сете я играла хорошо. Мне кажется, она дала мне шанс вернуться в той партии, а потом во втором сете сама добавила. После этого, думаю, мы обе показывали очень высокий уровень, и тай-брейк тоже вышел сумасшедшим. Конечно, это всегда немного лотерея. В этот раз все сложилось не в мою пользу, но я старалась оставаться сосредоточенной и продолжать бороться в третьем сете.

Перед тем как отпустить вас – знаем, что вам нужно идти на восстановление - на трибунах снова много украинских флагов и болельщиков, которые громко вас поддерживали.

Да, это очень особенное чувство – видеть столько флагов. Для меня это много значит. Когда мне тяжело, когда я уступаю в счёте и когда накрывают эмоции, я стараюсь держать в голове, через какие сложные времена проходит Украина. Я очень счастлива и благодарна за возможность быть здесь, выступать и представлять Украину. И стараюсь делать это достойно. Слава Украине!

