Владимир Кириченко

Украинская теннисистка Марта Костюк (№28 WTA) сыграла матч в рамках третьего раунда турнира WTA 1000 в Пекине.

Костюк со счетом 6:4, 6:2 победила нейтральную теннисистку с белорусским паспортом Александру Саснович (№130 WTA).

Матч длился 1 час 25 минут. За это время Марта 4 раза подала навылет, допустила 4 двойные ошибки, использовала 3/3 брейкпоинтов, отыграв все одиннадцать, которые были у соперницы.

Марта лидирует в личных встречах против Саснович со счетом 2:0.

Во втором круге украинка победила квалифаерку Эллу Зайдель (№95 WTA) из Германии – 6:1, 6:1. Саснович обыграла японку Наоми Осаку (№14 WTA) – 1:6, 6:4, 6:2.

В следующем круге «тысячника» Марта сыграет против победительницы пары Эмма Радукану – Джессика Пегула.