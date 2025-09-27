Костюк обыграла Зайдель во втором круге «тысячника» в Пекине
Марта отдала сопернице всего два гейма
около 23 часов назад
Марта Костюк / Фото - CNN
В субботу, 27 сентября, украинская теннисистка Марта Костюк (№28 WTA) начала выступление на турнире WTA 1000 в Пекине.
Во втором круге украинка со счетом 6:1, 6:1 обыграла квалифаера Эллу Зайдель (№95 WTA) из Германии.
Это была первая официальная встреча теннисисток.
Матч длился 59 минут. За это время Марта 4 раза подала навылет, не допустила двойных ошибок, реализовала 5/6 брейк-поинтов.
Костюк в следующем раунде сыграет против Наоми Осаки или против Александры Саснович.
Напомним, украинка Даяна Ястремская не смогла выйти в третий круг «тысячника» в Пекине.