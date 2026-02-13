Подрез пробилась в полуфинал турнира во Франции
Украинка в двух сетах обыграла третью сеянную соревнований
35 минут назад
Фото: btu.org.ua
Вероніка Подрез (WTA, 250) в четвертьфинале турнира серии ITF50 во Франции победила третью сеяную соревнований Камиллу Росателло (WTA, 224) 6:1, 6:4.
За час с четвертью на корте украинка трижды подала навылет, реализовала 5 брейк-поинтов из двенадцати и дважды ошиблась при подаче. Итальянка сделала 4 эйса, 2 брейка и 3 «двойные». Это была первая очная встреча теннисисток.
Следующей соперницей Подрез станет швейцарка Селин Наеф.
