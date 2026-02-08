Подрез проиграла в финале турнира во Франции
Украинка уступила «нейтральной» спортсменке
около 1 часа назад
Украинская теннисистка Вероника Подрез (261 WTA) не смогла завоевать титул на турнире ITF W75 во Франции, уступив в финальном матче.
В решающем поединке 19-летняя украинка потерпела поражение от «нейтральной» юлии авдеевой, которая занимает 261-е место в рейтинге WTA. Встреча завершилась со счетом 3:6, 5:7.
Подрез трижды подала навылет, однако допустила шесть двойных ошибок. Ее соперница выполнила 14 эйсов и допустила пять двойных. Украинская теннисистка проиграла четыре гейма на своей подаче и реализовала лишь два из двенадцати заработанных брейк-пойнтов.
