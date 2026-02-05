Подрез разгромила россиянку и вышла в четвертьфинал турнира во Франции
Украинка отдала сопернице 4 гейма
Вероника Подрез (WTA, 284) во втором круге турнира серии ITF75 во Франции обыграла екатерину казьонову (WTA, 412) 6:0, 6:4.
За час на корте украинка 4 раза подала навылет, реализовала 5 брейк-пойнтов из семи и 1 раз ошиблась при подаче. Соперница сделала 1 брейк и 4 «двойные». Это была первая очная встреча теннисисток.
Следующей соперницей Подрез станет вторая сеяная Манон Леонард (WTA, 252).
