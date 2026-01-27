Подрез уступила на старте турнира в Португалии
Украинка в двух сетах проиграла представительнице Бельгии
около 2 часов назад
Фото: btu.org.ua
Вероніка Подрез (WTA, 286) в первом круге турнира серии ITF75 в португальском Порту уступила Елин Вандромм (WTA, 345) 4:6, 2:6.
За час с четвертью на корте украинка 1 раз подала навылет, реализовала 3 брейк-пойнта из шести и четыре раза ошиблась при подаче. Бельгийка сделала 6 эйсов и одну «двойную». Это была четвертая встреча теннисисток – Подрез проиграла во второй раз.
Напомним, что Элина Свитолина вышла в полуфинал Australian Open.
Поделиться