Олег Шумейко

Вероника Подрез (WTA, 301) в первом круге турнира серии Challenger во французском Анже обыграла алину чараеву (WTA, 162) 6:1, 6:1.

За час с четвертью на корте украинка реализовала 5 брейк-пойнтов из восьми. соперница сделала 4 «двойные». Это была первая официальная встреча теннисисток.

Следующей соперницей Подрез станет победительница матча Алена Большова – Антония Ружич.

Напомним, что на прошлой неделе Дарья Снигур дошла до полуфинала турнира в ОАЭ.