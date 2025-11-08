Вероника Подрез (WTA, 316) в полуфинале турнира серии ITF35 в чешском Либерце уступила второй сеяной Армони Тан (WTA, 241) 6:7 (0), 2:6.

За 2 часа на корте украинка 1 раз подала навылет, реализовала 2 брейк-поинта из тринадцати и 5 раз ошиблась при подаче. Француженка сделала 1 эйс, 4 брейка и 5 "двойных". Это была вторая встреча теннисисток – во Франции победила Подрез.

Напомним, что Виталий Сачко на турнире ATP во Франции остановился в полуфинале.