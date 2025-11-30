Подрез пробилась в основную сетку турнира во Франции
Украинка одержала победу в двух сетах
около 13 часов назад
Украинская теннисистка Вероника Подрез (299 WTA) успешно прошла квалификацию турнира серии WTA 125 во французском Анже и пробилась в основную сетку соревнований.
Украинка уверенно обыграла француженку Амандин Монно (431 WTA) — 6:4, 6:2. Матч длился 1 час 21 минуту.
Во время матча Подрез совершила один эйс, допустила шесть двойных ошибок и оформила четыре брейка. Монно ответила одним навылетом, тремя двойными ошибками и двумя брейками.
Костюк – о выступлении на Кубке Билли Джин Кинг: «За сборную играть, наверное, действительно сложнее».
Поделиться