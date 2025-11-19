Подрез уступила на старте турнира в Люксембурге
Украинка в двух сетах проиграла бельгийке Вандромм
20 минут назад
Фото: btu.org.ua
Вероника Подрез (WTA, 303) в первом круге турнира серии ITF75 в люксембургском Петанже проиграла Елин Вандромм (WTA, 473) 1:6, 4:6.
За полтора часа на корте украинка реализовала 3 брейк-пойнта из восьми и 3 раза ошиблась при подаче. Бельгийка сделала 6 брейков и 5 «двойных». Это была третья встреча теннисисток – Подрез проиграла впервые.
