Подрез вышла во второй раунд квалификации US Open-2026
На старте отбора в основу Вероника обыграла хозяйку кортов
Вероника Подрез / Фото - ВТУ
Украинская теннисистка Вероника Подрез (№132 WTA) сыграла стартовый матч в квалификации US Open-2026.
19-летняя Подрез со счетом 6:2, 0:6, 6:3 обыграла американку Кэролайн Доулгайд (№245 WTA).
Это была первая официальная встреча теннисисток.
Вероника во втором раунде квалификации встретится с Бьянкой Андрееску.
Напомним, что в основную сетку попали 7 украинских теннисисток. Матчи основной сетки US Open-2026 начнутся 30 августа.
Ранее стало известно, что призовой фонд US Open-2026 – рекордный в истории тенниса.
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