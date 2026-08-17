Світолина и Монфис сыграют в миксте на US Open-2026
Организаторы турнира предоставили звездной паре wild card
Первая ракетка Украины Элина Свитолина и её муж, француз Гаэль Монфис, выступят в смешанном парном разряде Открытого чемпионата США-2026. Организаторы турнира предоставили звездной паре wild card в основную сетку.
Свитолина и Монфис впервые сыграют в паре на официальном профессиональном уровне — ранее они выступали вместе только на выставочных турнирах.
US Open-2026 продлится с 23 августа по 13 сентября.
Свитолина в сумасшедшем матче обыграла Валентову на «тысячнике» в Цинциннати.