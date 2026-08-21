Владимир Кириченко

Призовой фонд Открытого чемпионата США-2026 по теннису вырастет до 108 млн долларов. Об этом сообщает пресс-служба US Open.

Он станет рекордным в истории этой игры. Сумма гонораров будет больше на 20% по сравнению с предыдущим рекордом, установленным на US Open-2025 (90 млн долларов).

Победители в женском и мужском одиночном разрядах получат по 5,5 млн долларов – крупнейшие призовые для победителей в истории тенниса.

Выплата за выход в первый круг основной сетки в одиночном разряде вырастет на 27% и составит 140 тысяч долларов, что является наивысшим показателем в истории турниров Grand Slam.

Призовые за первый круг квалификации у мужчин и женщин вырастут на 16% – до 32 тысяч долларов. Чемпионы в мужском, женском и смешанном парном разрядах получат по 1 млн долларов на команду.

Отметим, что US Open-2026 пройдет с 23 августа по 13 сентября.

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