Сергей Разумовский

Украинская теннисистка Ангелина Калинина завершила выступления в квалификации травяного турнира WTA 500 в Берлине.

На старте отбора украинка, занимающая 69-е место в мировом рейтинге WTA, одержала победу над представительницей Новой Зеландии Лулу Сан. Калинина справилась с соперницей в двух сетах — 6:4, 6:3.

Матч начался еще 14 июня, но был прерван из-за дождя при счете 6:4, 1:0 в пользу Ангелины. Завершить матч теннисистки смогли на следующий день, 15 июня. Для Калининой и Сан это была первая очная встреча в карьере.

После победы в первом раунде квалификации Калинина вышла в финал отбора, где её соперницей стала француженка Диан Парри. Ранее украинка уже уступала этой теннисистке на старте Roland Garros 2026 года, так что матч в Берлине стал для соперниц шестым очным противостоянием.

Однако взять реванш Калинина не смогла. Французская теннисистка снова оказалась сильнее и победила украинку в двух партиях — 6:4, 7:5. Из-за этого поражения Ангелина не смогла пробиться в основную сетку турнира WTA 500 в Берлине.

В то же время другая украинская теннисистка Юлия Стародубцева успешно стартовала на травяном турнире WTA 250 в Ноттингеме, Великобритания.

В первом раунде Стародубцева, занимающая 59-е место в рейтинге WTA, провела напряженный матч против представительницы Австралии Майи Джоинт, 53-й ракетки мира. Поединок длился 3 часа 22 минуты и завершился победой украинки в трех сетах.

Юлия выиграла стартовую партию на тай-брейке — 7:6 10:8. Во втором сете украинка оказалась в сложной ситуации, уступая 3:5 с одним брейком, но сумела переломить ход игры, взяла четыре гейма подряд и совершила камбэк.

Итоговый счет встречи — 7:6 10:8, 7:5, 6:4 в пользу Стародубцевой. Благодаря этой победе украинка вышла в 1/8 финала турнира в Ноттингеме. Следующей соперницей Стародубцевой станет третья сеяная соревнований, 25-я ракетка мира Эмма Наварро из США.

Напомним, Костюк не стала первой ракеткой Украины – Свитолина сохраняет лидерство.