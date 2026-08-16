Сергей Разумовский

Украинская теннисистка Ангелина Калинина завершила выступления на турнире WTA 1000 в Цинциннати. В матче второго круга она уступила американке Эмме Наварро (6:3, 4:6, 2:6).

Для Калининой и Наварро это была вторая очная встреча. Оба матча завершились победой представительницы США. В этот раз поединок длился две часа и 16 минут.

В течение встречи Калинина исполнила два эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала три из девяти брейкпойнтов. Наварро записала на свой счет 15 подач навылет, семь двойных ошибок и четыре реализованных брейка.

Выход во второй круг стал для Калининой первым случаем с турнира в Брисбене в январе 2025 года, когда украинка смогла выиграть матч на соревнованиях WTA на открытом харде.

За выступление в Цинциннати Ангелина Калинина заработала 26 255 долларов призовых и 35 рейтинговых очков. Следующим турниром украинской спортсменки станет Открытый чемпионат США. Калинина сыграет в основной сетке US Open впервые с 2024 года.

Ранее Александра Олейникова в двух сетах обыграла американку Калиеву в первом круге турнира в Цинциннати.