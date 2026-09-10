Определились полуфиналистки женского US Ope
Все участницы 1/2 входят в топ-4 рейтинга WTA
Стали известны все полуфинальные пары US Open-2026 в женском одиночном разряде.
В последнем четвертьфинале американка Кори Гауфф (№4 WTA) одержала волевую победу над нейтральной теннисисткой с российским паспортом Миррой Андреевой (№5 WTA).
Полуфиналистки US Open-2026:
Арина Соболенко (–) – Джессика Пегула (США)
Кори Гауфф (США) – Елена Рыбакина (Казахстан)
Все четыре полуфиналистки входят в топ-4 рейтинга WTA.
Матчи 1/2 финала состоятся в ночь с 10 на 11 сентября.
Действующей чемпионкой этого турнира является нейтральная теннисистка с белорусским паспортом Арина Соболенко, которая выиграла американский мейджор в 2024 и 2025 годах.
Напомним, стали известны все имена полуфиналистов на мужском US Open-2026.