Олег Гончар

18-летняя Мирра Андреева и 21-летняя Диана Шнайдер, выступая как нейтральные теннисистки, добились значительных успехов: первая выиграла три титула WTA в одиночном разряде, а Шнайдер — пять. Вместе они завоевали два титула в парном разряде, в том числе WTA 1000 в Майами в марте и серебро Олимпиады-2024 в Париже.

Лидер российских боевиков, который называет себя президентом РФ, Владимир Путин наградил их медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени за вклад в развитие физической культуры и спорта.

Также медалью II степени отмечен нейтральный дзюдоист Аюб Блиев, бронзовый призер ЧМ и серебряный медалист ЧЕ.

Все эти спортсмены благодаря решению руководства международных федераций имеют возможность выступать в нейтральном статусе.

Напомним, Андреева хочет, чтобы россиянам вернули флаги.