Владимир Кириченко

Испанская теннисистка Паула Бадоса (WTA №20) прокомментировала свой матч с украинкой Элиной Свитолиной (WTA №13) в рамках четвертьфинала Кубка Билли Джин Кинг.

27-летняя испанская теннисистка проиграла Элине в трех сетах – 5:7, 6:2, 7:5.

Для Бадосы этот матч был первым с июня 2025 года, когда испанка уступила британке Кэти Бултер на старте Wimbledon-2025. Цитирует Паулу puntodebreak.com.

«Честно говоря, после стольких месяцев вне соревнований вернуться на тот уровень, который я показала сегодня, – это повод для гордости. Конечно, мне грустно, что мы проиграли как команда, но если говорить о моем матче, то, я думаю, это была замечательная игра, в которой мы обе выложились на 100%. И в конце концов, именно это имеет значение. Возможно, я не ожидала быть на таком уровне уже в первом матче после возвращения, но это придаёт мне уверенности и позитивного настроя на будущее».

Напомним, сборная Украины обыграла Испанию со счётом 2:0 и впервые в истории вышла в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг.

Соперницами украинских теннисисток в полуфинале соревнований будет сборная Италии, которая является действующим чемпионом турнира. Матчи пройдут в пятницу, 19 сентября.