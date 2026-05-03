Денис Седашов

Украинская теннисистка Марта Костюк (23 WTA) прокомментировала свою победу на престижном турнире WTA 1000 в Мадриде. В финале украинка в двух сетах обыграла «нейтральную» мирру андрееву, завоевав свой первый в карьере титул серии «тысячник». Слова приводит Суспільне Спорт.

Благодаря этому триумфу Костюк поднялась на 15-е место в мировом рейтинге.

В начале этого года я сказала своей команде, что впервые почувствовала, что достижения, которые у меня были в 14-15 лет, больше не давят на меня. Много лет я жила с ощущением, что все ждут от меня больших результатов и что постоянно должна быть победительницей. Когда ты настолько успешен в таком юном возрасте, это может стать определённым проклятием. Когда наконец позволила себе понять, что это на самом деле было невероятно и что я могу гордиться тем, чего достигла [тогда], это дало свободу просто наслаждаться теннисом и играть. Марта Костюк

Это уже второй титул украинки в сезоне-2026: ранее она победила на турнире WTA 250 во французском Руане.

