Сергей Разумовский

Марта Костюк успешно стартовала на Roland Garros-2026, обыграв в первом круге Оксану Селехметьеву, которая сейчас представляет Испанию (6:2, 6:3). Для украинской теннисистки эта победа стала особенной: она впервые за два года пробилась во второй раунд парижского турнира Grand Slam.

Селехметьева ранее выступала под нейтральным флагом, как и российские и белорусские теннисисты после начала полномасштабной войны против Украины. Однако накануне нынешнего Ролан Гаррос 23-летняя спортсменка сменила гражданство и заявилась уже как представительница Испании.

Костюк уверенно начала встречу, сразу выиграв три гейма подряд. В дальнейшем Марта контролировала ход партии: даже после одного брейка от соперницы украинка ответила двумя собственными и забрала сет — 6:2.

Вторая партия началась для Костюк неудачно: двойная ошибка и еще один неточный удар на подаче позволили Селехметьевой взять первый гейм «под ноль». Однако украинка быстро вернула инициативу, сравняла счет и повела 5:1. Окончание получилось нервным: Марта проиграла свою подачу и не использовала два матчбола. Всё же в девятом гейме она поставила точку эйсом — 6:3.

Для Костюк это седьмое подряд участие в открытом чемпионате Франции. Её лучший результат в Париже — 1/8 финала в 2021 году, где она уступила Иге Свёнтек. Далее украинка сыграет с победительницей матча Кэти Волинец — Клара Бюрель. Также Марта продолжила рекордную для себя серию побед на грунте до 13 матчей.

Ранее Костюк выиграла турнир в Мадриде.