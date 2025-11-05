Олег Гончар

Вторая ракетка мира Ига Швентек потерпела второе подряд поражение на Итоговом турнире WTA в Эр-Рияде. Для нее это впервые за четыре года.

Американка Аманда Анисимова обыграла польку в группе Серены Уильямс с счетом 6:7, 6:4, 6:2. Матч длился 2 часа 35 минут.

Швентек подала 4 эйса, но допустила 4 двойные ошибки и не реализовала ни одного из 4 брейк-пойнтов. Анисимова показала стабильность в ключевые моменты, перехватив инициативу во втором и третьем сетах.

Ранее Швентек уступила Елене Рыбакиной, что также стало неожиданностью.