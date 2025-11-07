Рыбакина вышла в финал Итогового турнира WTA
Представительница Казахстана победила Пегулу
около 2 часов назад
Елена Рыбакина / Фото: j48tennis.ne
В полуфинале Итогового турнира WTA, который прошел в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) представительница Казахстана Елена Рыбакина (WTA 6) обыграла американку Джессику Пегулу (WTA 5) со счетом 4:6, 6:4, 6:3.
Матч длился 127 минут, в течение которых Рыбакина выполнила 15 эйсов против одного у соперницы. При этом, Елена допустила пять двойных ошибок, тогда как у Пегулы была всего одна.
Также Рыбакина реализовала пять брейков против четырех из восьми у Пегулы.
Для теннисисток это был шестой очный матч и третья победа Рыбакиной.
Напомним, в другом полуфинале Арина Соболенко играет с Амандой Анисимовой.