Олег Гончар

В полуфинале Итогового турнира WTA, который прошел в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) представительница Казахстана Елена Рыбакина (WTA 6) обыграла американку Джессику Пегулу (WTA 5) со счетом 4:6, 6:4, 6:3.

Матч длился 127 минут, в течение которых Рыбакина выполнила 15 эйсов против одного у соперницы. При этом, Елена допустила пять двойных ошибок, тогда как у Пегулы была всего одна.

Также Рыбакина реализовала пять брейков против четырех из восьми у Пегулы.

Для теннисисток это был шестой очный матч и третья победа Рыбакиной.

Напомним, в другом полуфинале Арина Соболенко играет с Амандой Анисимовой.