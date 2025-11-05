Денис Седашов

Теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина (6 WTA), одержала победу над россиянкой екатериной александровой (10 WTA) в матче группового этапа Итогового турнира WTA.

Поединок длился 1 час 13 минут. За это время Рыбакина подала шесть эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из четырех. александрова ответила шестью эйсами, тремя двойными ошибками и использовала только один из пяти брейк-пойнтов.

Итоговый турнир WTA. Эр-Рияд (Саудовская Аравия). Хард.

Елена Рыбакина (Казахстан) — екатерина александрова 6:4, 6:4

Благодаря этой победе Елена Рыбакина стала первой участницей, которая гарантировала себе выход в плей-офф Итогового чемпионата WTA.

Гауфф победила Паолини на Итоговом турнире WTA.