Олег Шумейко

Завершился розыгрыш группового этапа Итогового турнира WTA в Саудовской Аравии.

В заключительный игровой день Джессика Пегула обыграла Жасмин Паолини 6:2, 6:3, а Арина Сабаленка победила Коко Гофф 7:6 (5), 6:2.

Таким образом, Сабаленка вышла из группы с первого места и в полуфинале встретится с Амандой Анисимовой, в то время как Пегула померится силами с Еленой Рыбакиной.

