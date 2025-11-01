Рыбакина справилась с Анисимовой в матче Итогового турнира
Казахстанская теннисистка победила соперницу в двух сетах
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (6 WTA) успешно начала выступление на Итоговом турнире WTA 2025 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
В стартовом матче она уверенно обыграла американку Аманду Анисимову (4 WTA) — 6:3, 6:1.
Поединок длился всего 58 минут. За это время Рыбакина выполнила семь эйсов, допустила лишь одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти. Анисимова ответила двумя эйсами, но не смогла воспользоваться ни одним шансом на брейк.
Швентек с разгромной победы стартовала на Итоговом турнире.