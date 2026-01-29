Олег Шумейко

Первая ракетка мира арина сабаленка высказала свое отношение к Элине Свитолиной. белоруску цитирует btu.org.ua.

Вы с Элиной Свитолиной ведете себя уважительно друг к другу. Вы аплодировали ей, она в какой-то момент аплодировала вам. Как вы относитесь к тому факту, что вы не можете или вам не разрешено попрощаться в конце матча и поздравить друг друга? Отражается ли это в ваших мыслях? Думаете ли вы о том, что не можете поздравить её в конце матча независимо от того, кто побеждает? То есть она не подходит к вам, и вы не можете подойти к ней. Это как-то остается у вас в голове, или вы об этом не думаете?

Я на этом не сосредотачиваюсь. Они так делают уже очень давно, так что это их решение, и я это уважаю. У меня сейчас есть возможность выразить уважение к ней во время послематчевого интервью на корте, и, думаю, она знает, что я уважаю её как игрока. Я знаю, что она уважает меня как игрока. Это всё, что для меня важно. Что касается отсутствия рукопожатия, то это их решение. Я его уважаю. арина соболенко

Напомним, что сабаленка обыграла Свитолину в полуфинале Australian Open.