Олег Гончар

В Мельбурне на Открытом чемпионате Австралии по теннису состоялся первый женский полуфинал. Украинка Элина Свитолина (WTA 12) уступила белоруске с нейтральным статусом Арины Соболенко (WTA 1) со счетом 2:6, 3:6.

Матч длился 77 минут. За это время Свитолина подала два эйса, тогда как ее соперница не выполнила ни одного. Украинка допустила три двойные ошибки, тогда как у Соболенко была только одна.

Свитолина реализовала один из четырех брейк-пойнтов, тогда как Соболенко — четыре из пяти.

Для Свитолиной и Соболенко это был седьмой личный матч и шестая победа белорусской теннисистки.

Напомним, в четвертьфинале Свитолина разгромила третью ракетку мира.