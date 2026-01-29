Світолина уступила Соболенко в полуфинале Australian Open-2026
Это был дебютный полуфинал на этом турнире для Элины
9 минут назад
Елина Свитолина. Фото: j48tennis.ne
В Мельбурне на Открытом чемпионате Австралии по теннису состоялся первый женский полуфинал. Украинка Элина Свитолина (WTA 12) уступила белоруске с нейтральным статусом Арины Соболенко (WTA 1) со счетом 2:6, 3:6.
Матч длился 77 минут. За это время Свитолина подала два эйса, тогда как ее соперница не выполнила ни одного. Украинка допустила три двойные ошибки, тогда как у Соболенко была только одна.
Свитолина реализовала один из четырех брейк-пойнтов, тогда как Соболенко — четыре из пяти.
Для Свитолиной и Соболенко это был седьмой личный матч и шестая победа белорусской теннисистки.
Напомним, в четвертьфинале Свитолина разгромила третью ракетку мира.