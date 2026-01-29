«Ты — невероятная игрок»: Соболенко похвалила Свитолину после полуфинала Australian Ope
Украинка уступила в двух сетах
Фото: Getty Images
Четырехкратная победительница турниров Grand Slam и первая ракетка мира арина соболенко прокомментировала полуфинальный матч Открытого чемпионата Австралии-2026 против украинской теннисистки Элины Свитолиной (WTA 12).
Белорусская теннисистка одержала победу в двух сетах — 6:2, 6:3.
Что касается Элины, у меня даже не было возможности сказать ей «молодец». Сейчас такая возможность есть, так что — молодец, замечательный матч. Ты — невероятная игрок и провела потрясающий турнир. Она играла просто фантастически. А после встречи я ей ничего не сказала — только поблагодарила судью, и все.
