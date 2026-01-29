Олег Шумейко

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала поражение от арины сабаленко в полуфинале Australian Open-2026. Украинку цитирует btu.org.ua:

Понятно, что очень обидно не пройти дальше сегодня, но, конечно, всегда крайне тяжело играть против первой ракетки мира, которая сейчас находится в потрясающей форме.

Сегодня для меня все было очень сложно, но я хочу извлечь максимум положительного из последних недель, с начала года и постараться сохранить это на протяжении всего сезона.

В течение этих двух недель вы очень хорошо действовали на приеме второй подачи соперниц, но сегодня, особенно в первом сете, это работало не так эффективно. Это было связано с особенностями второй подачи арины или с тем, что вы сами чувствовали, что не сразу вошли в матч?

Если честно, мне кажется, что сегодня я тоже довольно хорошо принимала. Думаю, проблема была скорее в моей подаче – она сегодня была совсем не такой, как хотелось бы.

Я хорошо принимала, но потом ее второй удар был просто невероятным. Она очень хорошо принимала, играла быстро, и затем у нее всегда был еще один мощный удар – второй после подачи. Собственно, именно поэтому она и первая ракетка мира.

Вы сказали, что сегодня она была в потрясающей форме. В общем, как вы оцениваете свое выступление? Насколько, по вашим ощущениям, вы могли сильнее давить на нее, когда она находится в такой форме?

Думаю, в некоторых моментах я могла сыграть лучше. Я показала хороший теннис. Я бы не сказала, что счет полностью отражает то, что происходило на корте. Думаю, я могла бы несколько раз лучше сыграть на своей подаче и удержать ее.

Подача сегодня была не такой, как я хотела, а именно за счет подачи я могла бы сильнее давить на нее. Потому что у меня было ощущение, что каждый раз, когда она начинала сет с подачи, она сразу оказывалась впереди. Да, я повела 2:0, но потом она очень быстро вернулась в игру. Так что я недостаточно давила на нее своей подачей. А когда ты играешь против таких соперниц, у тебя просто нет времени на раскачку. Мы уже на поздней стадии турнира, все максимально собраны и готовы.

Это такие мелкие детали – хотелось бы сыграть лучше, но я не хочу слишком зацикливаться на этом. Я считаю, что сегодня и в течение последних трех недель я играла в хороший теннис. Я хочу взять этот позитив и двигаться дальше.

Говоря о позитиве, чем вы наиболее довольны в своей игре за последние недели и в тех матчах, которые удалось выиграть?

Думаю, мое передвижение по корту было на хорошем уровне. Я хорошо адаптировалась к различным стилям игры соперниц. Мне удавалось подстраивать свою игру, корректировать работу ног.

В целом я чувствую, что нахожусь в хорошей форме. Безусловно, могу черпать уверенность из этих матчей и с оптимизмом смотреть на предстоящие турниры. Мы всего два, может быть, три недели в новом сезоне.

Конечно, есть моменты, которые я хочу улучшить, над которыми нужно работать, чтобы по-настоящему бросать вызов таким соперницам, гравцям топ-уровня. Я відчуваю, що в деяких моментах я вже зовсім близько, але роботи попереду все одно дуже багато.

Нагадаємо, у чвертьфіналі Світоліна розгромила третю ракетку світу.