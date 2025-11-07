Олег Гончар

Украинский теннисист Виталий Сачко в интервью порталу ВТУ рассказал о своем отношении к войне в стране.

По словам Сачко, поскольку мужской теннис в настоящее время на Украине в тяжелом состоянии, он старается достойно представлять страну во время войны.

«Как вы знаете, в нашей стране идет полномасштабная война с Россией. Мужской теннис в Украине сейчас переживает непростые времена, поэтому я стараюсь хотя бы достойно представлять свою страну. Для меня это очень много значит. Я получил множество сообщений от украинских болельщиков в течение этой недели и хотел показать, что мысленно я с ними. Они борются там, а я пытаюсь бороться на корте». Виталий Сачко

Также Сачко рассказал, что его семья до сих пор в Украине, и поэтому он очень остро переживает все события в стране.

«Каждый раз, когда читаю о том, что происходит, вижу, как россияне бомбят мирных людей — мне хочется плакать». Виталий Сачко

Напомним, ранее Сачко вышел в полуфинал турнира ATP 250 во Франции.