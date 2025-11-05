Олег Гончар

Украинский теннисист Виталий Сачко (ATP 222) во втором круге турнира ATP 250 в Меце обыграл 13-ю ракетку мира Александра Бублика со счетом 7:5, 3:6, 7:5.

Матч длился 129 минут, в течение которых Сачко сделал семь эйсов против 15 у соперника. При этом украинец не сделал двойных ошибок, тогда как у Бублика их было четыре.

Также Сачко реализовал два из четырех брейков против одного из шести у Бублика.

Unreal scenes in Metz! 😱



Lucky loser Vitaliy Sachko stuns Bublik to reach his maiden ATP Tour quarter-final!@MoselleOpen | #MoselleOpen pic.twitter.com/C7TliJ9QtS — ATP Tour (@atptour) November 5, 2025

Отметим, что это был первый очный матч в карьере теннисистов из Украины и Казахстана.

Благодаря победе Сачко вышел в четвертьфинал турнира ATP. Украина в мужском теннисе в последний раз имела представителя еще в феврале 2019 года.

В четвертьфинале соперником Сачко станет французский теннисист Клеман Табюр (ATP 243).

