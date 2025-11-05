Сачко одержал победу всей своей карьеры — обыграл 13-ю ракетку мира
Украинец теперь впервые в карьере сыграет в четвертьфинале
42 минуты назад
Украинский теннисист Виталий Сачко (ATP 222) во втором круге турнира ATP 250 в Меце обыграл 13-ю ракетку мира Александра Бублика со счетом 7:5, 3:6, 7:5.
Матч длился 129 минут, в течение которых Сачко сделал семь эйсов против 15 у соперника. При этом украинец не сделал двойных ошибок, тогда как у Бублика их было четыре.
Также Сачко реализовал два из четырех брейков против одного из шести у Бублика.
Отметим, что это был первый очный матч в карьере теннисистов из Украины и Казахстана.
Благодаря победе Сачко вышел в четвертьфинал турнира ATP. Украина в мужском теннисе в последний раз имела представителя еще в феврале 2019 года.
В четвертьфинале соперником Сачко станет французский теннисист Клеман Табюр (ATP 243).
Напомним, ранее Сачко впервые с 2021 года победил в основе турнира ATP.