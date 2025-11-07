Сачко вышел в полуфинал турнира ATP во Франции
Украина впервые с 2017 года будет представлена в полуфинале турнира ATP
В четвертьфинале турнира ATP 250 в французском Меце украинский теннисист Виталий Сачко (ATP 222) обыграл француза Клемана Табюра (ATP 243) со счетом 6:4, 3:6, 6:4.
Матч между теннисистами продолжался 122 минуты, за которые 28-летний украинец выполнил девять эйсов против шести у соперника. При этом, Виталий допустил всего одну двойную ошибку, тогда как у оппонента их было четыре.
Также Сачко использовал два из восьми брейк-пойнтов против одного из семи у соперника.
Интересно, что это был их второй матч за четыре дня. Ранее Сачко уступил французу в финале квалификации, но затем прошел в основную сетку как лаки-лузер.
В полуфинале турнира Сачко сыграет с американцем Лернером Тьеном (ATP 38).
Отметим, что это первый полуфинал турнира ATP в карьере Сачко. К тому же Украина впервые после Александра Долгополова в 2017 году в Китае будет представлена на этой стадии.
