Олег Шумейко

Первая ракетка Украины Виталий Сачко (ATP, 224) в первом круге турнира серии Challenger в польском Щецине обыграл седьмого сеяного Яна Хойнски (ATP, 218) 7:5, 4:6, 6:3.

За 2 с половиной часа на корте украинец 11 раз подал навылет, реализовал 5 брейк-пойнтов из семнадцати и 1 раз ошибся при подаче. Британец сделал 7 эйсов, 4 брейка и две «двойные». Это была вторая встреча теннисистов – Виталий взял реванш за поражение в 2022 году.

Следующим соперником Сачко станет победитель противостояния Тьяго Перейра – Эндрю Полсон.

Напомним, что сборная Украины назвала состав на следующий матч Кубка Дэвиса. В сентябре «сине-желтые» встретятся с Доминиканской Республикой во Второй Мировой группе.