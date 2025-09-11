Олег Шумейко

Первая ракетка Украины Виталий Сачко (ATP, 224) во втором круге турнира серии Challenger в польском Щецине обыграл Тьягу Перейру (ATP, 285) 6:7 (3), 6:4, 6:4.

За 2 с половиной часа на корте украинец трижды подал навылет, реализовал 6 брейк-поинтов из шестнадцати и 5 раз ошибся при подаче. Португалец сделал 2 эйса, 4 брейка и 3 «двойных». Это была первая очная встреча теннисистов.

Следующим соперником Сачко станет победитель встречи Йозеф Ковалик – Тьяго Агустин Тиранте.

