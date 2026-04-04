Денис Седашов

Украинский теннисист Виталий Сачко (ATP 169) одержал победу в четвертьфинальном поединке на турнире серии ATP Challenger в Барлетти (Италия). Украинец в напряженном трехсетовом матче обыграл представителя Бельгии Киммера Коппеянса (ATP 232).

Встреча длилась 2 часа и 39 минут. Сачко выиграл первую партию, но уступил во второй. В решающем сете украинец оказался сильнее соперника и завершил матч со счетом 6:4, 5:7, 6:3.

Для Виталия Сачко это будет 12-й полуфинал на соревнованиях такого уровня в карьере. За выход в финал украинский теннисист поспорит с итальянцем Микеле Рибекаем (350 АТР).

