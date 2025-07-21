Сачко зберіг статус першої ракетки України, Шелтон обігнав Руне в рейтингу ATP
Синнер – неизменный лидер Тура
19 минут назад
ATP на своем официальном сайте опубликовал обновленный рейтинг мужского Тура.
Виталий Сачко сохранил статус первой ракетки Украины.
Американец Бен Шелтон обошел норвежца Хольгера Руне и стал 8-м.
Обновленный рейтинг ATP:
1. Янник Синнер (Италия) – 12 030 очков
2. Карлос Алькарас (Испания) – 8 600
3. Александр Зверев (Германия) – 6 030
4. Тейлор Фритц (США) – 5 035
5. Джек Дрейпер (Великобритания) – 4 650
6. Новак Джокович (Сербия) – 4 130
7. Лоренцо Музетти (Италия) – 3 350
8. Бен Шелтон (США) – 3 330
9. Хольгер Руне (Дания) – 3 250
10. Андрей Рублев – 3 160
...
212 (213). Виталий Сачко (Украина) – 259
316 (335). Олег Приходько (Украина) – 160
381 (346). Александр Овчаренко (Украина) – 127
417 (425). Вадим Урсу (Украина) – 109
444 (445). Алексей Крутых (Украина) – 99
465 (474). Эрик Ваншельбойм (Украина) – 90
483 (484). Юрий Джавакян (Украина) – 84