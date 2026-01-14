Сачко завершил выступления в квалификации Australian Open-2026
В матче второго круга квалификации украинец уступил Лиаму Дракслу на тай-брейке
Первая ракетка Украины Виталий Сачко (ATP 166) завершил выступления в квалификации Australian Open 2026.
Украинский теннисист в матче второго раунда отбора Открытого чемпионата Австралии на тай-брейке уступил канадцу Лиаму Дракслу (ATP 145).
Australian Open 2026. Квалификация
Виталий Сачко (Украина) — Лиам Драксл (Канада) — 3:6, 7:5, 6:7(7-10)
Драксл в финале квалификации сыграет с представителем США Маккензи Макдональдом (113 АТР).
